De Boer: "Liverpool heeft fantastische spelers"

16:51 – Frank de Boer is onder de indruk van Liverpool, zondag in de Premier League de tegenstander van Crystal Palace. Voor Liverpool is het de derde wedstrijd in een week tijd. The Reds openden zaterdag de competitie op bezoek bij Watford (3-3) en speelden midweeks in de voorronde van de Champions League tegen Hoffenheim (1-2 winst).



"Liverpool heeft fantastische spelers", zegt de Boer op de website van Crystal Palace. "Zij weten om te gaan met drie wedstrijden in acht dagen. Liverpool is het seizoen met een gelijkspel begonnen en wil op Anfield drie punten pakken. Wij treffen een sterke ploeg. Zij zijn erg gevaarlijk in de aanval."



De Boer begon bij Crystal Palace met een fikse uitglijder tegen promovendus Huddersfield Town (0-3). "We hebben de wedstrijd geanalyseerd. Hopelijk komen er geen negatieve gevolgen. We richten ons op Liverpool, wat een moeilijke wedstrijd wordt. Natuurlijk liggen er voor ons mogelijkheden, dat laat de laatste drie jaar zien."