BBC: Liverpool weigert derde bod van Barça op Coutinho

17:07 – Liverpool houdt voet bij stuk: een derde bod van FC Barcelona op Philippe Coutinho is afgewezen. BBC meldt vrijdagmiddag dat het om een bedrag van zo'n 125 miljoen gaat. Eerder veegden de The Reds een bod van een kleine honderd miljoen euro van tafel.



Barça zei donderdag te rekenen op de komst van Coutinho, die bij Liverpool al een transferverzoek indiende. De 25-jarige Braziliaan ontbrak in de laatste twee wedstrijden van Liverpool in de wedstrijdselectie. Een blessure werd als reden opgegeven.



Barcelona werkt ook aan de transfer van Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund. Manager sportzaken Pep Segura denkt ook dat deze deal in orde komt.