Roda JC en Vitesse beginnen ongewijzigd aan tweede duel

19:07 – Roda JC en Vitesse beginnen vrijdag ongewijzigd aan hun tweede Eredivisie-wedstrijd van dit seizoen. De beide ploegen treffen elkaar in Parkstad Limburg. Het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jochem Kamphuis klinkt om 20.00 uur.



Bij de Limburgers betekent dat PSV-huurling Hidde Jurjus weer onder de lat staat. Simon Gustafson, gehuurd van Feyenoord, blijft eveneens basisspeler. Hij was afgelopen zondag in het verloren duel met PEC Zwolle (4-2) goed voor twee doelpunten.



Vitesse won zaterdag eenvoudig van NAC Breda (4-1). Voor trainer Henk Fraser zijn er daarom ook geen redenen om zijn basiself aan te passen. In Kerkrade spelen de bekende namen bij de Arnhemmers. In de spits blijft Tim Matav de voorkeur krijgen en zit Luc Castaignos op de bank.



Opstellingen

Roda JC: Jurjus; Kum, Ananou, Werker, Van Peppen; El Makrini, Gnjatic, Gustafson, Paulissen; Vancamp, Rosheuvel

Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen