Debuut Sneijder voor Nice lonkt met plek in wedstrijdselectie

20:31 – Het debuut van Wesley Sneijder in de Franse Ligue 1 is een stap dichterbij. Lucien Favre heeft recordinternational van Oranje opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel van zaterdagavond met Guingamp. Ook Mario Balotelli is er weer bij.



Sneijder, die deze maand voor een Frans avontuur koos, maakt deel uit van de achttienkoppige wedstrijdselectie. Hij zat er nog niet eerder bij, ook niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Napoli in de voorronde van de Champions League. Favre doet ook weer een beroep op Mario Balotelli, die terug is van een blessure.



Nice is het seizoen slecht begonnen. De eerste wedstrijden tegen Saint-Étienne (1-0) en Troyes (1-2) werden verloren. De Fransen schakelden weliswaar Ajax uit in de Champions League-voorronde, maar de play-offs lijken het eindstation te worden. Nice verloor woensdag met 2-0 op bezoek bij Napoli.