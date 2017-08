Riedewald ontbreekt door blessure bij Crystal Palace

15:53 – Jairo Riedewald is de meest opvallende afwezige in de basiself van Crystal Palace. De verdediger is door Frank de Boer buiten de selectie gehouden, omdat de oud-Ajacied kampt met een blessure. Crystal Palace treft zaterdagmiddag Liverpool op Anfield.



Nederlanders Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt hebben wel een basisplaats. Crystal Palace is tegen Liverpool uit op eerherstel na de valse start van vorige week tegen Huddersfield Town (0-3). Bij The Reds heeft Georginio Wijnaldum een basisplaats. Liverpool en Crystal Palace trappen om 16.00 uur af.



Andere Nederlanders

Andere Nederlanders die zaterdagmiddag in actie komen zijn Nathan Aké (Bournemouth), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion). Bournemhouth treft het Watford van Daryl Janmaat en Nordin Amrabat. Janmaat is afwezig, omdat hij vorige week tegen Liverpool geblesseerd uitviel. Amrabat staat wel in de basis. Watford gaat op bezoek bij Bournemouth. Brighton & Hove Albion speelt een uitwedstrijd tegen Leicester.