Reading pakt ook tegen Preston North End geen punten

18:35 – Reading FC wist zaterdagavond voor de derde keer op rij een wedstrijd niet in winst om te zetten. Na een eerder gelijkspel tegen Fulham en een nederlaag tegen Queens Park Rangers verloor de ploeg van Jaap Stam op bezoek bij Preston North End met 1-0.



Het begin van het seizoen loopt voor Reading nog niet zoals gewenst. Alleen het met Gillingham en Aston Villa werd omgezet in een overwinning. Ook zaterdag tegen Preston North End wilde het niet lukken voor het team van Jaap Stam. Na 22 minuten keek Reading tegen een achterstand aan. Jordan Hugill tekende voor de openingstreffer.



In de tweede helft wist Reading dat niet meer recht te zetten. Geen van beide ploegen kwamen na rust meer tot scoren waardoor het bij 1-0 bleef. Reading staat momenteel op de achttiende plaats in het Championship met vier punten. Pelle Clement en Leandro Bacuna begonnen beiden in de basis.