Nice pakt eerste punten van het seizoen bij debuut Sneijder

21:55 – OGC Nice wist zaterdagavond zonder al te veel moeite van Guingamp te winnen. Wesley Sneijder maakte zijn debuut voor de Zuid-Fransen in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd. Mario Balotelli maakte zijn rentree na blessureleed.



Sneijder maakte tegen Guingamp voor het eerst zijn opwachting bij Nice sinds hij zijn contract tekende. De middenvelder zag zijn club kort voor tijd op voorsprong komen via Alassane Pléa. Hij schoot raak op aangeven van Jean Michael Seri. Kort na rust verdubbelde Nice de score. Remi Walter tekende voor de 2-0.



Behalve het meespelen van Sneijder was er voor trainer Lucien Favre nog een andere meevaller. Balotelli is weer hersteld van een blessure en maakte in de tweede helft zijn opwachting. Gescoord werd er niet meer waardoor Nice een 2-0 overwinning boekt en daarmee de eerste punten van het seizoen pakt. Sneijder speelde 85 minuten mee en maakte een prima indruk in zijn eerste duel voor de Fransen. De middenvelder lijkt in ieder geval fit genoeg om wanneer Oranje tegen Frankrijk speelt in de WK-kwalificatie te kunnen starten.



In de eerste twee speelronden verloor Nice van Troyes (1-2) en Saint-Étienne (0-1), maar de stijgende lijn lijkt inmiddels ingezet. Komende dinsdag moet de club in de voorronde Champions League een 2-0 nederlaag ongedaan zien te maken tegen Napoli.