Cagliari onderhandelt met Fenerbahçe over Van der Wiel

23:07 – Gregory van der Wiel lijkt een overstap naar Italië te kunnen gaan maken. Cagliari heeft vergaande interesse in de verdediger en voert momenteel onderhandelingen met Fenerbahçe. Dat bevestigt trainer Massimo Rastelli zaterdagavond.



Van der Wiel is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Fenerbahçe, maar kan lang niet altijd op speeltijd rekenen. Rastelli hoopt snel een overeenkomst met de Turkse club te bereiken. "Hij is een speler die bij grote clubs heeft gezeten. Zijn kwaliteiten en ervaring kunnen helpen om ons naar een hoger niveau te tillen", aldus de trainer van Cagliari tegenover de Italiaanse media na het duel met Juventus (3-0 nederlaag).



Van der Wiel is bij Fenerbahçe nog in het bezit van een contract tot medio 2020. Afgelopen seizoen speelde hij elf competitiewedstrijden voor de Turkse topclub en dit seizoen kwam hij nog helemaal niet in actie. De club lijkt dan ook mee te willen werken aan een vertrek van de verdediger.