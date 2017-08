Streppel: "Verdienden de gelijkmaker op basis van vechtlust"

9:52 – Het sc Heerenveen van Jurgen Streppel pakte zaterdag tegen Heracles Almelo in extremis nog een punt. Lange tijd leken de bezoekers aan het langste eind te gaan trekken, maar een doelpunt in blessuretijd van Nemanja Mihajlov voorkwam dat. De trainer van de Friezen kon leven met de uitslag.



Streppel zag Heerenveen niet al te goed spelen in de laatste fase, maar vond de gelijkmaker wel verdiend. "Het was een mindere fase van ons, maar we bleven wel vechten. Dan verdien je dat doelpunt op basis van vechtlust wel, denk ik", blikt de trainer terug in gesprek met FOX Sports. "Ik had het idee dat wij Heracles kapot aan het spelen waren, maar dat hadden we wel beter moeten doen. De tweede helft ging dat ook beter. Maar door het doelpunt krijgen ze dan nieuwe energie. Als het 0-0 was gebleven denk ik dat wij er in de tweede helft makkelijker overheen hadden kunnen lopen."



Verdedigend was het na rust wat minder, zag Streppel. Heracles kreeg direct een aantal goede kansen. "Dat hadden we beter op orde moeten hebben. Maar aan de andere kant heeft Heracles gewoon goede aanvallers, dat zag je vorig week tegen Ajax ook. Vooral Brandley Kuwas is een fantastische speler", was de trainer complimenteus. "Ik kan leven met deze uitslag en zie genoeg positieve punten om mee door te gaan."