Robben al bezig met Oranje: "In Frankrijk hebben we kans"

11:14 – Ondanks dat er eerst nog een wedstrijd met Bayern München tegen Werder Bremen op het programma staat, is Arjen Robben in zijn hoofd ook al bezig met de komende interlandperiode. Voor Oranje staat dan de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk op het programma.



Robben verliet afgelopen week het trainingsveld van Bayern München met bovenbeenklachten. Het bleek gelukkig mee te vallen. De aanvaller is net teruggekeerd van een kuitblessure en is daarom, ook met het oog op het Nederlands elftal, extra voorzichtig. "Ja, daar ben je wel mee bezig. Altijd. Natuurlijk ben ik nu bij mijn club, maar in mijn achterhoofd weet ik wat er komt", laat hij weten in gesprek met de NOS.



Wil Oranje een goede kans maken op plaatsing voor het WK 2018 in Rusland, dan zal er van Frankrijk gewonnen moeten worden. "In Frankrijk hebben we zeker wel een kans, maar je moet wel realistisch zijn. We spelen tegen een fantastische ploeg. Zij kunnen drie teams opstellen als ze zouden willen. En wij niet", stelt Robben, voor wie het een verrassing was dat Robin van Persie weer bij de voorselectie van Oranje zit. "Ik wist niet dat hij in de voorselectie zou komen. Wat ik ervan vind? Tja... ik heb geen beeld hoe hij ervoor staat."



De aanvoerder van Oranje ging ook nog in op de duur van zijn interlandloopbaan. "Zo ver wil ik nog niet vooruit kijken", reageert Robben op de vraag of hij stopt als international als Nederland het WK misloopt. "Ik wil daar nog geen beslissing over nemen. Ik ga me nu richten op wat komen gaat, en wat daarna gebeurt zie ik dan wel."