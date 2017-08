Cocu blij met competitiestart: "Het team heeft goed gereageerd"

20:31 – Ondanks een hele rommelige aanloop met een paar slechte Europese duels, kan PSV heel tevreden zijn over de start van de seizoen. Dankzij een 3-2 overwinning op AZ en een 4-1 ege tegen NAC Breda heeft de ploeg van Phillip Cocu even lucht.



"Het team heeft goed gereageerd. Terwijl de spelers toch een zware teleurstelling hebben moeten verwerken, net als de technische staf. Maar de chemie tussen de groep en de staf is goed", vertelt de PSV-trainer tegenover de NOS. "Maar we zijn er nog niet. We moeten nog flink groeien dit seizoen, maar we hebben in ieder geval een stap vooruitgezet."



Wel kreeg PSV voor de tweede wedstrijd op een rij een strafschop tegen. "Laat ik het netjes zeggen. Ik vond het hoogst discutabel. Dat vond ik vorig ook al. Maar gelukkig heeft het team dat professioneel verwerkt en in de tweede helft rechtgetrokken."