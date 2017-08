Barcelona klopt Betis, ondanks paalabonnement Messi

22:11 – Barcelona heeft de kater van de Supercopa enigszins kunnen wegspoelen in de thuiswedstrijd tegen Real Betis. De ploeg uit Sevilla werd met 2-0 aan de kant geschoven. Al had de score veel grote kunnen uitvallen, als Lionel Messi geen ruzie had gehad met de paal.



Lang was de minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Barcelona met afstand het meest indrukwekkende, maar tien minuten voor rust ontvlamde Barcelona. Messi schoot eerst nog een vrije trap op de paal, maar even later was het wel raak. Gerard Deulofeu gaf laag voor, waarna Alin Tosca de bal achter zijn doelman tikte. Luttele minuten later was Deulofeu weer aangever. Ditmaal hield hij goed het overzicht en schoot Sergi Roberto de 2-0 binnen.



Ondertussen werd Messi achtervolgd door pech in de afronding. Ook in de tweede helft raakte hij namelijk de paal. Sterker nog, het aluminium stond twee keer tussen de Argentijn en een treffer. Voor de puntverdeling maakte het niet uit. De zege voor de Catalanen was namelijk meer dan verdiend.