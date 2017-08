Real Madrid begint de competitie met ruime zege op Depor

0:07 – Real Madrid heeft de vorm vanuit de Supercopa (waarin het eenvoudig afrekende met Barcelona) doorgetrokken naar de competitiestart. Met Gareth Bale als uitblinker - goal en assist - werd er op bezoek bij Deportivo La Coruna overtuigend met 0-3 gewonnen. Enige smetje was de rode kaart voor Sergio Ramos.



De geschorste Cristiano Ronaldo wordt vooralsnog niet gemist door Real Madrid, al werd de ploeg het wel erg makkelijk gemaakt door Ruben Martinez. Hij liet een niet heel lastig schot van Luka Modric los, waarna Gareth Bale de 1-0 kon binnentikken. Nog binnen het halfuur tikte Casemiro de 2-0 tegen de touwen na een goede lage voorzet van Marcelo.



Deportivo was bij vlagen in staat om heel aardig mee te doen met Real Madrid, maar miste op de cruciale momenten de juiste scherpte. De bezoekers hadden die wel en kwamen na goed een uur dan ook op 0-3. Bale behield uitstekend het overzicht, waarna Toni Kroos keurig afrondde. In de slotfase kreeg Florin Andone nog de kans om de achterstand te verkleinen, maar Keylor Navas keerde de inzet vanaf elf meter. In de blessuretijd pakte Ramos nog op domme wijze zijn tweede gele kaart, wat toch voor een licht zure nasmaak in Madrid zal zorgen.