Voorzitter Raad van Commissarissen treedt af bij Twente

8:51 – Er vinden de komende tijd de nodige mutaties plaats in de top van de organisatie van FC Twente. Per 1 oktober treedt voorzitter Jan Schutrups af uit de Raad van Commissarissen en ook commissaris Ton Heerts geeft er de brui aan. Twente communiceert derhalve via de officiële kanalen dat er vacatures vrij komen.



Schutrups vertrekt definitief, terwijl Heerts nog wel actief blijft in het Stichtingsbestuur. "Ze hebben aangegeven dat zij na een intensieve periode waarin een aantal lastige dossiers aan de orde zijn geweest en tot goede afronding zijn gebracht het tijd is om hun prioriteit weer volledig te kunnen wijden aan hun andere werkzaamheden", zo klinkt het op de website van Twente. Alexander van der Lof, de voorzitter van het Stichtingsbestuur, en medebestuurslid Henk Keizer houden het ook voor gezien bij Twente.



"Het fundament van de club staat, alhoewel er nog veel moet gebeuren om de uitgesproken ambities waar te maken. FC Twente zal zich de komende periode met volle aandacht richten op het verder versterken van het fundament om FC Twente – conform haar beleidsplan – op termijn in de subtop van de Eredivisie terug te brengen", schrijft de club uit Enschede verder.