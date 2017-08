Van Hanegem komt weer met tirade tegen kunstgras

10:10 – Willem van Hanegem heeft een hekel aan kunstgras, dat is al een tijdje geen geheim meer. Wil de Nederlandse competitie weer serieus genomen willen worden, dan moeten de nepsprieten zo snel mogelijk verdwijnen, vindt de voormalig international.



In zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad zegt Van Hanegem dat hij totaal niet snapt dat er nog steeds mensen zijn die beweren dat voetbal op kunstgras nagenoeg hetzelfde is als voetbal op natuurgras. "Voor die paar mensen die op televisie, in columns of gewoon in het dorpscafé nog steeds durven te beweren dat voetballen op kunstgras geen wezenlijk ander spelletje is, heb ik een tipje. Kijk straks nog even de slotfase van Excelsior tegen Feyenoord terug en zie hoe Nicolai Jørgensen ontsnapt aan het maken van hands omdat de bal zo gek opstuitert dat hij hem nog maar net kan ontwijken", schrijft Van hanegem. "Schaar die meningen die het spel hetzelfde vinden maar gewoon onder 'interessantdoenerij', want dat is het. Gelukkig zijn er niet veel mensen meer die zich daar aan bezondigen."



Van Hanegem juicht het toe dat steeds meer mensen, waaronder de aanvoerders in de Eredivisie, in opstand komen tegen het kunstgras. "Maar ik blijf het wel jammer vinden dat het allemaal zo lang heeft moeten duren. Jan Smit, nota bene één van de mensen die het Nederlandse voetbal moet gaan redden in Zeist, hoorde ik weer zeggen dat er een gedegen onderzoek naar mogelijke verschillen moet komen", aldus de oud-middenvelder, die niet te spreken is over het eerdere onderzoek naar kunstgraseffecten. "Het zal wetenschappelijk misschien lastig te bewijzen zijn. Maar wie op zondag kijkt, ziet al die verschillen toch gewoon?"



"Kunstgras is één van de redenen waarom we niet serieus meer worden genomen als voetballand", benadrukt Van Hanegem. "Al zijn er natuurlijk meer. Tot voor kort haalden we onze neus op voor de Europa League, terwijl we nu alle zeilen moeten bijzetten om mee te mogen doen", stelt De Kromme, die pleit voor een Eredivisie zonder kunstgas. "Laat dat een collectief doel zijn en hou daarom ook op met die eigenwijze meningen. En met die achterlijke onderzoeken in Zeist om dingen aan te tonen die er helemaal niet zijn."