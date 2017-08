Rosenborg is er klaar voor: "Moeten Ajax onzeker maken"

16:06 – Rosenborg BK heeft in aanloop naar de returnwedstrijd tegen Ajax niet bepaald haar vertrouwen wat verder opgekrikt. De Noorse topclub ging met 1-0 ten onder bij FK Haugesund. Coach Kåre Ingebrigtsen, die een B-team binnen de lijnen bracht, relativeert het verlies en stelt dat de belangen komende donderdag in de return tegen Ajax hoger zijn.



Ingebrigtsen stelde tegen Haugesund slechts drie spelers op die ook tegen Ajax in de basis stonden: André Hansen, Birger Meling en Nicklas Bendtner. Dat eiste dus zijn tol. "Ik ben teleurgesteld in onze prestatie, maar we weten dat het gevaarlijk is om zoveel nieuwe gezichten het veld in te sturen", zegt Ingebrigtsen tegen VG, dat de trainer vroeg of hij drie punten in de competitie zou opofferen om door te gaan in Europa. "Ja", luidde het antwoord.



Tore Reginiussen maakte de beslissende eigen goal tegen Haugesund. Voor hem was het wel een bonus dat hij na een blessure wel weer meer dan een uur mee kon spelen. "Ik hoop donderdag ook weer in actie te komen tegen Ajax", zegt de verdediger op de website van Rosenborg. Hij heeft veel vertrouwen voor de return in Noorwegen. "We moeten aanvallend spelen en kunnen niet passief zijn", aldus Reginiussen.



"We scoren meestal op Lerkendal en ik zie geen reden waarom dat donderdag niet gebeurt", vervolgt Reginiussen. "Ze hebben defensief gezien een aantal zwakke punten, waardoor ik zeker weet dat we kansen gaan creëren. Ze zijn bovendien erg jong en zijn niet gewend aan de druk. We moeten ervoor zorgen dat ze onzeker worden."