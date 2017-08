Klaassen neemt plaats op Everton-bank voor topper tegen City

20:35 – Davy Klaassen zit maandagavond op bank bij Everton voor het Premier League-duel met Manchester City. Tom Davies vervangt de oud-Ajacied in de basiself. Tot dusver is onduidelijk waarom Klaassen niet speelt. De middenvelder stond de Europese wedstrijden en de seizoensopener telkens in de basis.



Zodoende staan er in het Etihad Stadium geen Nederlanders aan de aftrap. Maarten Stekelenburg en Cuco Martina zitten eveneens op de bank bij Everton. Manchester City en The Toffees trappen om 21.00 uur af. Beide ploegen wonnen hun eerste competitiewedstrijd. City was te sterk voor Brighton & Hove Albion (2-0), Everton klopte Stoke City (1-0).



Voor Everton is het een drukke week. Donderdag wacht de return in de voorronde van de Europa League tegen Hajduk Split. Zondag wacht het volgende topaffiche: Chelsea-uit.