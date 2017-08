De Graafschap sleept punt uit vuur op bezoek bij Jong PSV

22:01 – De Graafschap is het nieuwe Jupiler League-seizoen met een gelijkspel begonnen De Superboeren sleepten maandag in de slotfase op bezoek bij Jong PSV een punt uit het vuur. Het andere duel tussen Jong Utrecht en FC Oss werd een eenvoudige prooi voor de Brabanders: 0-3.



Op De Herdgang trof De Graafschap een op papier sterk Jong PSV. Dennis Haar, die debuteerde als trainer bij de Eindhovenaren, koos onder meer voor Jordy de Wijs, Marcel Ritzmaier en Sam Lammers. Het duel begon afwachtend, maar later drong De Graafschap meer aan. Anthony van den Hurk schoot de bal op de paal, maar ook PSV was gevaarlijk via Mauro Junior en Jurich Carolina (foto).



Tien minuten voor het rustsignaal opende aanwinst Fabian Serrarens de score voor De Graafschap. De middenvelder was in de rebound attent nadat een vrije trap van Mark Diemers de lat raakte. De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Voor rust ontsnapte rechtsback Bram van Vlerken aan de aandacht van De Graafschap en tekende hij voor de gelijkmaker.



Hoogtepunt was de beauty van Jordy de Wijs in de tweede helft. Hij schoot een vrije trap via de onderkant van de lat in het Doetinchemse doel. De Graafschap kreeg vervolgens een dik half uur om iets aan de achterstand te doen. Na kansen van Anthony van den Hurk en Daryl van Mieghem zag de eerstgenoemde vlak voor het aanbreken van de blessuretijd de arbeid beloond worden. Van den Hurk kopte knap raak vanuit een voorzet van Andrew Driver.



Jong FC Utrecht - FC Oss 0-3

Minder spannend was het in Utrecht. FC Oss liep in de tweede helft weg van de beloftenploeg van Utrecht. Erik Quekel opende de score, gevolgd door Richard van der Venne en een penalty van Fatih Kamaci.