De Graafschap-goudhaantje racistisch bejegend op Facebook

21 augustus 2017 – De Graafschap-aanvaller Anthony van den Hurk zorgde in de slotfase van het competitieduel met Jong PSV (2-2) voor een late gelijkmaker. Maar dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Van den Hurk werd na zijn goal rascistisch bejegend via Facebook. Van den Hurk besloot een printscreen te maken en dit openbaar te maken op Twitter (zie onder).



"Jij walgelijke bruine klootzak... die goal heeft me veel geld gekost, stuk vuil", stond in het privébericht via Facebook aan Van den Hurk. De speler van De Graafschap zette de printscreen op zijn eigen twitter. "Anno 2017. Klasse Kris", schreef Van den Hurk erbij.



Tegenover De Gelderlander gaf de doelpuntenmaker ook nog een korte toelichting. "Dat heb ik gedaan omdat er tegenwoordig zo vaak schandalig gereageerd wordt op social media."