Milan heeft selectie rond na definitieve komst Kalinic

13:27 – AC Milan heeft de transfer van Nikola Kalinic afgerond. De aanvaller komt over van Fiorentina. Op huurbasis, maar na de uitleenbeurt zal hij tot medio 2021 verbonden zijn aan de Rossoneri. Met de komst van de Kroatische international is de selectie van Milan rond.



De Italiaanse topclub, die het seizoen zondagavond startte met een simpele 0-3 zege bij Crotone, heeft nu een elftal aan spelers aangetrokken. Eerder werden Antonio Donnarumma, Andrea Conti, Leonardo Bonucci, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Franck Kessié, Hakan Calhanoglu, Fabio Borini, André Silva en Mateo Musacchio al binnengehaald door Milan.



Met de komst van Kalinic zijn de transferactiviteiten van Milan afgelopen, zo geeft directeur Marco Fassone aan. "Met Nikola hebben we de selectie compleet", aldus Fassone. "We hebben elf aankopen gedaan en deze was misschien wel het lastigste van allemaal. Gelukkig wilde Kalinic heel graag naar Milan, anders was het niet gebeurd. Hij is de speler die we wilden, met zijn ervaring en kwaliteiten. We zijn nu eindelijk klaar op de markt."