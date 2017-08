Vrouwen: Ajax boekt zege in CL, Oranje naar Groningen

14:43 – De Amsterdamse vrouwenploeg is met een 6-0 overwinning zeer overtuigend begonnen aan het kwalificatietoernooi voor de Women's Champions League, dat in Estland wordt afgewerkt. Het uit Letland afkomstige Rigas FS werd zonder problemen over de knie gelegd.



Ajax begon voortvarend aan de wedstrijd en nam al vroeg in de wedstrijd de leiding: in de vierde minuut werd via Marjolijn van den Bighelaar al de score geopend. Hierna stapelde de Amsterdamse ploeg kans op kans, maar de score werd pas vlak voor rust vergroot: Merel van Dongen scoorde uit een corner de 2-0.



Na de pauze werd de score flink opgevoerd, en uiteindelijk bleef de teller hangen op 6-0. Zodoende boekten de Amsterdamse vrouwen een flinke overwinning, en zijn ze goed aan het Europese seizoen begonnen. Als Ajax de wedstrijden tegen Pärnu op 25 augustus en Standard Luik op 28 augustus ook goed doorkomt, plaatst het zich voor het hoofdtoernooi van de Women's Champions League.





Oranje Leeuwinnen

Op deze dinsdag is ook bekend geworden dat de vrouwenploeg van Nederland op 24 oktober hun debuut maakt in het Noordlease Stadion van FC Groningen. De Oranje Leeuwinnen spelen dan in de kwalificaties voor het WK 2019 tegen Noorwegen. Naast de Noren zitten ook Ierland, Slowakije en Noord-Ierland bij Nederland in de poule. Inzet is een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk.