Celtic met de schrik vrij in doelpuntrijk duel met Astana

19:33 – Celtic heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League ondanks een 4-3 nederlaag op bezoek bij FC Astana. In eigen huis wonnen de schotten een week eerder met 5-0. Het werd echter nog even spannend in Kazachstan.



Op Celtic Park kende de ploeg van Brendan Rogers geen enkele problemen met Astana en won de club afgetekend met 5-0. In Kazachstan was dat echter een ander verhaal. De thuisploeg kwam na iets minder dan een half uur spelen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Kristoffer Vassbakk Ajer. Scott Sinclair maakte negen minuten later weer gelijk en zo leek er geen vuiltje aan de lucht.



Na rust scoorde Astana in korte tijd echter ineens drie keer. Door doelpunten van Serikzhan Muzhikov en tweemaal Patrick Twumasi was het ineens 4-1 en was Astana dicht bij een stunt. Olivier Ntcham stelde echter tien minuten voor tijd orde op zaken door er 4-2 van te maken. Leigh Griffiths maakte er in de slotminuut zelfs nog de aansluitingstreffer en stelde zo het CL-ticket voor de Schotten veilig.