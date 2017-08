Hoedt verlaat Lazio en tekent voor vijf jaar bij Southampton

20:47 – Wesley Hoedt vertrekt bij Lazio en maakt de overstap naar Southampton. Dat meldt de Engelse club dinsdag via de officiële kanalen. De verdediger zet zijn handtekening onder een verbintenis voor vijf seizoenen bij de ploeg uit de Premier League.



De 23-jarige Hoedt speelde twee jaar voor Lazio. Daarin kwam hij tot 48 competitieduels. Met de transfer is naar verluidt zo'n zeventien miljoen euro gemoeid. Southampton zou met Hoedt alvast willen inspelen op een vertrek van Virgil van Dijk. Naast Van Dijk treft de Nederlands international ook landgenoot Jordy Clasie bij de ploeg van manager Mauricio Pellegrino.



Hoedt heeft zin om komend seizoen uit te komen in de Premier League. "Ik ben heel blij om hier te zijn. Southampton is een grote club dus het is voor mij een mooie vervolgstap. Ik kijk er naar uit om in de Premier League te spelen en ga mijn uiterste best doen", zegt hij op de clubwebsite.