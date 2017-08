Sparta versterkt zich met Deens jeugdinternational Holst

22 augustus 2017 – Sparta Rotterdam heeft Frederik Holst gecontracteerd, dat meldt de club dinsdagavond laat via de officiële kanalen. De 22-jarige rechtsback komt over van Bröndby IF en zet zijn handtekening onder een verbintenis voor drie seizoenen.



Met Holst haalt Sparta een Deens jeugdinternational binnen. De verdediger was tijdens EK van afgelopen zomer basisspeler bij Jong Denemarken. Holst zat zonder club nadat zijn contract bij Bröndby IF deze zomer afliep. Met Sparta heeft de verdediger een nieuwe ploeg gevonden. Hij tekende dinsdag voor drie jaar.



Trainer Alex Pastoor heeft veel vertrouwen in de jonge aanwinst. "Het is een talentvolle jongen die ook op het middenveld inzetbaar is en bij Sparta de mogelijkheid krijgt zijn potentieel optimaal te benutten", zo vertelt hij op de website van Sparta.