De Boer blij met eerste zege: "Dit geeft ons vertrouwen"

0:11 – Frank de Boer pakte met Crystal Palace dinsdag zijn eerste zege van het seizoen. In de League Cup werd met 2-1 gewonnen van Ipswich Town. De trainer is blij dat het begin is gemaakt en was na afloop blij met wat zijn spelers lieten zien.



"Het is altijd fijn om te winnen. Het geeft je vertrouwen. Nadat we twee keer verloren hebben is de Premier League-wedstrijd van aanstaande zaterdag misschien wel belangrijker, maar ik ben blij met de inzet die mijn spelers hebben getoond", zegt De Boer op de website van Crystal Palace. "Sommige spelers kwamen terug van blessures en anderen kregen eindelijk een kans om zich te laten zien. Ik heb van te voren gezegd dat ze het me zo moeilijk mogelijk moesten maken. Veel van hen hebben laten zien dat ze er klaar voor zijn en daar ben ik blij mee."



Crystal Palace kwam tegen Ipswich Town pas in het laatste kwartier tot scoren. "In de eerste helft slaagden we er niet in om de tegenstander onder druk te zetten. Daarom zijn we na vijftig minuten met een 4-3-3-systeem gaan spelen. Toen hadden we wel ineens de controle en kregen we kansen", legt De Boer uit. De manager was ook zeer te spreken over James McArthur, die tweemaal scoorde. "Het is een heel slimme speler die het voetbal echt begrijpt. Ik heb vandaag fantastische momenten van hem gezien."