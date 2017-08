Mancini gaat ervoor: "We waren gelijkwaardig in Utrecht"

13:37 – Roberto Mancini gelooft erin dat Zenit St. Petersburg de groepsfase van de Europa League gaat halen in de play-off tegen FC Utrecht. De Italiaanse oefenmeester vond zijn Russische ploeg in de met 1-0 verloren heenwedstrijd minimaal gelijkwaardig aan Utrecht en leeft met een goed gevoel toe naar de return van donderdag, die in een uitverkocht stadion gespeeld wordt.



Mancini heeft op zijn perspraatje voor 'Utrecht' laten weten dat Oleg Shatov en Artem Dzyuba hersteld zijn van hun blessure en daarom inzetbaar zijn in de return. Dat geldt niet voor Yuri Zhirkov, Aleksandr Anyukov en de kersverse aanwinst Emiliano Rigoni.



De nederlaag in Stadion Galgenwaard heeft niet echt veel indruk gemaakt op Mancini, zo laat de Italiaan weten. "We hebben daar verloren, omdat je zeges, verliespartijen en gelijke spelen hebt in het voetbal. Dat is normaal en kan gebeuren, je kan niet alles winnen", aldus de keuzeheer van Zenit. "Play-offwedstrijden zijn wel dubbel zo gevaarlijk. Zeker omdat het nog het begin van het seizoen zit en de conditie daardoor nog niet optimaal is. Dan kan je wel een keer verliezen. Overigens vond ik ons minimaal gelijkwaardig in de heenwedstrijd. We hadden gelijk moeten spelen, maar we maakten een domme fout en leidden daarmee een tegengoal in. We hebben nu negentig minuten om het beter te doen dan vorige week en de poulefase te bereiken."



Dmitry Poloz nam ook plaats op de persconferentie in aanloop naar het duel in Sint Petersburg. De aanvaller zorgde afgelopen weekend voor een assist in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Amkar Perm. "Het is een zeer belangrijke wedstrijd, waarin we de steun van de fans nodig hebben. We rekenen op een positief resultaat en een heksenketel."