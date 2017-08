Berbatov en Hollandse Griek naar Meulensteen in India

14:59 – De Indiase club Kerala Blasters, waar René Meulensteen sinds kort trainer is, heeft een dubbelslag geslagen op de transfermarkt. De club heeft vol trots de komst van Dimitar Berbatov aangekondigd, terwijl ook de Nederlandse Griek Mark Sifneos getekend heeft bij Meulensteen en co.



Met Berbatov heeft Kerala Blasters de grootste naam in de clubhistorie aangekondigd. De 36-jarige Bulgaar zit na 734 officiële wedstrijden en 328 goals in de herfst van zijn carrière. Hij werd niet alleen zeven keer Bulgaars voetballer van het jaar, maar kroonde zich ook twee keer tot kampioen en één keer tot toscorer van Engeland. Berbatov is afkomstig van PAOK Saloniki en speelde verder onder meer voor Manchester United, Tottenham Hotspur, Fulham, CSKA Sofia, Bayer Leverkusen en AS Monaco.



Sifneos heeft zich dus ook verbonden aan de club uit India. De Nederlandse Griek wordt overgenomen van RKC Waalwijk, waar hij deel uitmaakte van de beloftenploeg. De centrumspits is 20 jaar oud.