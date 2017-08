Tottenham haalt met Gazzaniga concurrent voor Vorm

17:57 – Michel Vorm krijgt er een concurrent bij. Tottenham Hotspur heeft Paulo Gazzaniga gecontracteerd, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De Argentijnse doelman komt over van Southampton en tekent een vijfjarig contract.



Gazzaniga speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Rayo Vallecano, waar hij tot 22 wedstrijden kwam. Bij Tottenham Hotspur krijgt hij rugnummer 22. Wat er op lijkt te wijzen dat hij als derde doelman achter Hugo Lloris en Vorm gaat fungeren.



Gazzaniga tekende in 2012 bij Southampton en is dus zeker geen onbekende van manager Mauricio Pochettino. De 25-jarige Argentijn doorliep de jeugdopleiding van Valencia. Daarnaast kwam hij in Engeland nog uit voor Gillingham.