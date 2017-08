Klopp trots: "Er stond heel veel druk op de jongens"

23 augustus 2017 – Liverpool verzekerde zich woensdagavond van een een plaats in de groepsfase van de Champions League. Op Anfield werd Hoffenheim met 4-2 verslagen. Jürgen Klopp liet na afloop weten enorm trots te zijn op de prestatie van zijn spelers.



Klopp is vooral blij dat Liverpool na twee jaar afwezigheid weer actief is op het allerhoogste niveau. "En daar horen we ook thuis. We verheugen ons enorm op de groepsfase. We willen nu onze dromen gaan waarmaken. Ik heb de jongens verteld dat ze in hun hoofd een feestje mogen gaan vieren. We moeten nu genieten van deze winst", zegt de manager tijdens de persconferentie.



Liverpool stond binnen een half uur spelen al op een 3-0 voorsprong. "De eerste helft was echt perfect. Ik heb enorm genoten. Het is fantastisch dat we de loting voor de groepsfase gehaald hebben. Dit is waar we veertien maanden zo hard voor hebben gewerkt", aldus een zeer gelukkige Klopp. "Dit was vooraf al een heel intense wedstrijd. Er stond heel veel druk op de jongens. Ze hebben het fantastisch gedaan."