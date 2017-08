Officieel: Ajax legt verdediger Wöber voor vier jaar vast

10:06 – Maximilian Wöber (rechts op foto) mag zich speler van Ajax noemen. De Amsterdammers hebben de negentienjarige Oostenrijkse verdediger voor vier jaar vastgelegd, meldt de club donderdag via de officiële kanalen. Hij komt over van Rapid Wien.



Wöber ontwikkelde zich snel bij Rapid Wien. In Oostenrijk staat hij als opbouwend zeer sterk te boek, en is hij krachtig en relatief snel. Ajax had hem al een tijdje op de korrel, maar dankzij het vertrek van Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur is de transfer in een stroomversnelling gekomen.



"Het was voor mij een moeilijke beslissing", zegt Wöber op de website van Rapid Wien. "Ik voelde me thuis bij Rapid, en ben de club enorm dankbaar. Tot een paar dagen geleden was ik ervan overtuigd dat ik dit seizoen zou blijven. Maar de situatie is snel veranderd. Ajax wilde mij erg graag hebben. De club heeft mij overtuigd. Ik wil deze uitdaging aangaan."



Onlangs is de kersverse Ajacied voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk, dat zich voorbereidt op WK-kwalificatieduels met Wales en Georgië.