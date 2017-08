'De Boer ziet ontwikkelingen bij Spurs en valt voor Vorm'

15:14 – Frank de Boer heeft zijn oog laten vallen op Michel Vorm. Hij en Crystal Palace zijn na het vertrek van Steve Mandanda naar Olympique Marseille al de hele tijd op zoek naar een nieuwe doelman. Dankzij ontwikkelingen bij Tottenham Hotspur is Vorm een kandidaat geworden voor The Eagles, meldt Sky Sports.



Tottenham versterkte zich woensdag met doelman Paulo Gazzaniga, die is overgekomen van Southampton. Het zorgt op White Hart Lane voor extra concurrentie voor de 33-jarige Vorm. Bij de Spurs is Hugo Lloris de onbetwistbare nummer één. Eerder werd Jasper Cillessen ook gelinkt aan Crystal Palace, maar zijn komst bleek niet haalbaar. De namen van Jeroen Zoet (PSV) en Sergio Padt (FC Groningen) zijn eveneens gevallen op Selhurst Park.



De Boer heeft nog een week om zich te versterken met een nieuwe sluitpost. Komende donderdag is het deadline day en sluit de transfermarkt. In de eerste twee competitiewedstrijden verdedigde Wayne Hennessey het doel.