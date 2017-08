Utrecht verliest na verlenging jammerlijk van Zenit

21:35 – Zenit St. Petersburg is na twee wedstrijden en een verlenging te sterk gebleken voor FC Utrecht. Nadat Utrecht totaal werd overlopen in de eerste helft, rechtte Utrecht in de tweede haar rug en dwong het een verlenging af. In de verlenging bleek Zenit alsnog te sterk, met een 2-0 eindstand tot gevolg. Utrecht verdient een pluim voor het lang standhouden tegen de Russische topploeg, maar staat toch met lege handen.





Het was een ongekende prestatie van FC Utrecht, vorige week in de eigen Galgenwaard. Na negentig fantastische minuten stond er een 1-0 voorsprong tegen de miljoenenploeg uit Rusland op het scorebord, en het Utrechtse publiek was terecht apetrots. Ondanks het kwaliteitsverschil tussen beide selecties keek Utrecht optimistisch vooruit en geloofde het in een stunt. Het optimisme was echter snel verdwenen: Zenit begon op volle toeren aan de wedstrijd en Utrecht kon het niet belopen.



Willem Janssen en Ramon Leeuwin waren vorige week geschorst, maar vormden vanavond (donderdag) weer het centrale duo bij de Domstedelingen. Daar waar de verdediging van Utrecht vorige week stond als een huis, leek het nu wel een gatenkaas. Er viel gigantisch veel ruimte tussen de defensie en keeper David Jensen, en dit leverde in de tiende minuut de openingstreffer voor Zenit op. Nadat zowel Edson Braafheid als Sean Klaiber was opgestoomd, wist Zenit simpel de bal te veroveren en had het een snelle counter in huis. Aleksandr Kokorin profiteerde uiteindelijk van de ontstaande ruimte en schoot de 1-0 binnen.



Utrecht had hiervoor al op achterstand kunnen komen, en ook hierna kreeg het meerdere grote kansen tegen. Zenit zette hoog druk, en leek in geen enkel opzicht op de ongeïnspireerde ploeg van vorige week. Ook Utrecht was niet terug te herkennen: waar het vorige week uiterst stabiel oogde, wankelde het nu aan alle kanten. De Eredivisionist mocht van geluk spreken dat het 1-0 bleef tot de rust, want Zenit benutte geen van haar vele mogelijkheden. Utrecht kwam zelf niet verder dan een gevaarlijke voorzet van Klaiber, maar er stond geen ploeggenoot op de goede plek.



In de tweede helft ging Zenit onverminderd door met het gaspedaal intrappen, en dus bleef Utrecht weinig tijd aan de bal hebben. De Russische ploeg creëerde veel gevaar; Sebastián Driussi kwam het dichtst bij de 2-0, maar Jensen wist zijn poging te keren. Utrecht liet zich in aanvallend opzicht sporadisch zien via hoekschoppen en voorzetten van Klaiber en Gyrano Kerk, maar wist Zenit-doelman Andrei Lunev lange tijd niet te testen.



In de 69ste minuut was daar dé kans voor Utrecht, toen een lange bal voor de voeten van Zakaria Labyad terecht kwam. De middenvelder draaide knap open en schoot hard in de hoek, maar Lunev voorkwam met een weergaloze redding de 1-1. Utrecht kwam steeds beter in de wedstrijd, en zag verlenging steeds dichterbij komen. Sander van de Streek bezorgde Utrecht vlak voor tijd nog bijna de winst met een hard schot, maar Lunev was opnieuw een sta in de weg. Zenit kwam ook niet meer tot scoren, en dus kwam er inderdaad een verlenging aan te pas.



In de verlenging was het enkel Zenit dat de klok sloeg: Utrecht kwam totaal niet aan voetballen toe en moest enkele kansen toestaan. In de 105de minuut leverde dit ook de 2-0 op voor Zenit. Janssen stond te slapen, en Kokorin kon van dichtbij met zijn borst zijn tweede van de avond maken. Utrecht kwam deze goal niet meer te boven, en gaat dus ondanks alle geleverde strijd niet naar de groepsfase van de Europa League.