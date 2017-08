Wereldgoal helpt Everton naar groepsfase Europa League

22:48 – Het Everton van Ronald Koeman gaat vrijdag de koker in voor de loting van de groepsfase van de Europa League. The Toffees wonnen vorige week thuis met 2-0 van Hajduk Split en wisten de klus donderdag te klaren in Kroatië. De ploeg speelde dankzij een wereldgoal van Gylfi Sigurdsson met 1-1 gelijk.



Everton kwam in de return op achterstand, maar trok de stand kort na rust gelijk. Gylfi Sigurdsson nam de bal net over de middenlijn op de slof en knalde op geweldige wijze raak. In het restant van de wedstrijd miste de thuisclub nog een strafschop, omdat Jordan Pickford de inzet stopte. Everton speelde vanavond overigens zonder de geblesseerde Davy Klaassen.



Zoals verwacht heeft ook AC Milan zich geplaatst voor de Europa League. De Italiaanse club won vorige week al met 6-0 van Škendija uit Macedonië en zegevierde donderdag in de return met 0-1. Aanvaller Patrick Cutrone maakte al vroeg in de wedstrijd de enige goal. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 dat Milan meedoet in een Europees hoofdtoernooi.



In Slovenië speelde Olympique Marseille vorige week met 1-1 gelijk tegen Domzale en de Franse topclub heeft het karwei donderdag in eigen huis afgemaakt. Doelpunten van Valere Germain (2) en Florian Thauvin hielpen Marseille aan een comfortabele 3-0 zege. Ook Athletic Bilbao gaat door naar het hoofdtoernooi. Na de 2-3 zege van vorige week bij Panathinaikos was een 1-0 overwinning in de return uiteraard voldoende. Iker Muniain verzorgde het enige doelpunt.