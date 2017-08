Keizer treurt na 'blamage': "Ik ben verantwoordelijk"

0:02 – Nee, echt lekker loopt het nog niet bij Ajax sinds Marcel Keizer de scepter zwaait. De Amsterdammers liepen al averij op in de competitie, liepen de Champions League mis en hebben donderdag ook naast een ticket voor de Europa League gegrepen. Na afloop van de verloren wedstrijd bij Rosenborg trok de hoofdtrainer het boetekleed aan.



Keizer neemt het zichzelf kwalijk dat Ajax twee keer verloren heeft van de Noorse club. "Want ik ben verantwoordelijk", spreekt hij tegen De Telegraaf. "Het is een blamage dat we uitgeschakeld zijn." De coach ziet het vertrek van Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sanchez niet als oorzaak voor de uitschakeling. "Volgens mij speelden we met acht spelers die drie maanden geleden de finale van de Europa League voetbalden."



Ajax kwam in Noorwegen nog op een 1-2 voorsprong, maar ging uiteindelijk toch de mist in. "We scoren te moeilijk en geven de doelpunten te makkelijk weg", ziet Keizer. "We begonnen heel goed maar geven de 1-0 weg. Dan komen we met 2-1 voor en verzuimen we verder afstand te nemen. In de slotfase gaan we achterin weer in de fout."