Mancini: "Utrecht was een zeer lastige tegenstander"

9:21 – Roberto Mancini heeft met volle teugen genoten van de overwinning van 'zijn' Zenit St. Petersburg op FC Utrecht. Na een 1-0 verlies in de Domstad bereikte de Russische club alsnog de groepsfase van de Europa League, dankzij een 2-0 zege na verlenging in Sint Petersburg. Alexandr Kokorin maakte beide doelpunten.



"Het was een geweldig duel. We speelden bijna een perfecte wedstrijd. Ik geef grote complimenten aan mijn spelersgroep en de fans", jubelt Mancini na het uitschakelen van Utrecht op de website van Zenit. "We hadden deze keer geen geluk met de loting: we hebben een zeer lastige tegenstander getroffen. Laten we hopen dat de groepsfase soepeler verloopt", stelt Mancini.



Doleman Andrey Lunev was een van de betere spelers aan de zijde van Zenit. "Hij heeft het natuurlijk zeer goed gedaan, maar we hadden ook wel met 4-0 kunnen winnen hier. De score had hoger moeten uitvallen", vindt Mancini, die een lichte blessure heeft opgelopen toen hij een bal tegenhield.