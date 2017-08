Advocaat: "Van Persie nog steeds een van onze besten"

12:27 – Op 13 oktober 2015 speelde Robin van Persie zijn laatste interland voor het Nederlands elftal, in de met 2-3 verloren thuiswedstrijd tegen Tsjechië. Bijna twee jaar later is de aanvaller van Fenerbahçe weer opgeroepen voor het Nederlands elftal, dat zich gaat klaarstomen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (31 augustus) en Bulgarije (3 september). Bondscoach Dick Advocaat vindt Van Persie nog steeds een topper.



Advocaat werkte het afgelopen seizoen met Van Persie samen bij Fenerbahçe en was dusdanig gecharmeerd dat hij de aanvaller teruggehaald heeft bij Oranje. "Ik denk nog steeds dat Robin een van de beste aanvallers is die we hebben. Dat is de reden dat hij erbij is", aldus Advocaat, die weet dat Van Persie twee jaar lang niet werd opgeroepen en dat er zich best wel een soap afspeelde rond het al dan niet uitnodigen van de aanvaller. "Hij heeft ook wel een beetje lopen kwakkelen met zijn fitheid."



Advocaat gaat zijn best doen om Van Persie op een zo goed mogelijke manier te benutten. "Als je Robin op de goede manier gebruikt, dan heeft hij nog ontzettend goede kwaliteiten. Hij kan nog een heel belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlands elftal, in wat voor rol dat ook. Welke rol dat is, moeten we nog zien. Iedereen die hier komt, weet dat hij wel of niet kan spelen. Zelfs nu moet er nog één op de tribune zitten", zegt Advocaat, die zijn 24-koppige selectie nog gaat terugbrengen tot 23 namen. "Maar ik ben er zeker van overtuigd dat we ervaring nodig hebben."