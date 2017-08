'Van Rhijn keert op huurbasis terug in Eredivisie en kiest voor AZ'

16:46 – Ricardo van Rhijn staat voor een verrassende move: de 26-jarige rechtsback staat op het punt zich te laten verhuren aan AZ. Van Rhijn staat momenteel onder contract bij Club Brugge. Het is de verwachting dat de transfer vrijdag nog afgerond wordt.



Volgens het Belgische Het Laatste Nieuws staat alleen een succesvolle medische test een terugkeer in de Eredivisie in de weg. Een jaar geleden verruilde de verdediger Ajax voor Club Brugge, maar daar is hij op een zijspoor terecht gekomen. Van Rhijn trainde de afgelopen weken individueel. Hij heeft in België een contract tot medio 2019, maar laat in de huurdeal geen aankoopclausule opnemen.



Vorige week bekeek Van Rhijn het Eredivisie-duel tussen AZ en ADO Den Haag in Alkmaar. AZ versterkte zich eerder met Marco Bizot van Racing Genk en Marko Vejinovic van Feyenoord.