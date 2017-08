Paris Saint-Germain boekt comfortabele zege op Saint-Etienne

22:47 – Zonder problemen heeft Paris Saint-Germain zijn vierde competitieduel gewonnen. Saint-Etienne, dat tot aan het treffen in Parijs ook nog geen punten morste, werd vrijdagavond met 3-0 geklopt. AS Monaco is dit weekend de enige ploeg die op gelijke hoogt kan komen met PSG.



Halverwege de eerste helft mocht Edinson Cavani aanleggen voor een strafschop. De Uruguayaan maakte vanaf elf meter geen fout. De tweede helft was kort onderweg toen Thiago Motta het duel in het slot gooide voor Paris Saint-Germain, waar Neymar in de basis stond. Cavani tekende vlak voor eindsignaal voor zijn tweede doelpunt. Voormalig Heracles Almelo-aanvaller Oussama Tannane mocht het laatste kwartier meespelen bij Saint-Etienne.



PSG blijft zonder puntenverlies en kan met een beetje geluk na dit weekend al alleen aan kop gaan. Regerend kampioen Monaco is de enige overgebleven club die met de Parijzenaars een honderd procent score hebben. Monaco speelt in eigen huis de topper tegen Olympique Marseille.