Boze Nainggolan stopt als international: "Er is altijd iets"

9:16 – Dat Roberto Martínez en Radja Nainggolan niet de grootste vrienden zijn, was al langer duidelijk. De slechte band tussen de bondscoach van België en de speler van AS Roma heeft de 29-jarige middenvelder nu tot een opvallend besluit genoopt. Nainggolan stopt namelijk per direct als speler van de nationale ploeg.



Na 29 interlands zet de middenvelder er een punt achter, zo bevestigt hij aan Het Nieuwsblad. Nainggolan werd niet geselecteerd voor de aanstaande interlands van België. "Ik stop bij de Rode Duivels. Op deze manier kan het niet verder", zegt hij. "Hij (Martínez) heeft me om 11 uur (een uur voor de bekendmaking van de selectie) gebeld. Hij zei dat hij de indruk had dat ik in de laatste WK-wedstrijden in juni niet geconcentreerd genoeg was op het spelen bij de Rode Duivels. Ik ontplofte toen ik dat hoorde."



Voor Nainggolan is dat incident de druppel. "Ja, ik stop. Dit heeft geen zin meer. Hij roept Youri Tielemans op die op de bank zit en wekelijks maar enkele minuten speelt bij Monaco. Bij zijn aanstelling zegt hij dat de Rode Duivels in topcompetities moeten spelen. Nu Witsel in China speelt, is dat plotseling niet meer aan de orde. Op zich allemaal niet erg maar ik moet daar dan voor opdraaien? Nee, laat maar dan."



Het is niet voor het eerst dat de middenvelder van Roma buiten beschouwing wordt gelaten door de Spaanse bondscoach. "Maar het heeft nu toch geen zin om verder te gaan? Ik was één van de beteren op het EK. Scoorde er twee keer. Ik speelde vorig seizoen 52 wedstrijden voor AS Roma, een topclub in de Serie A. Ik doe altijd mijn best, lig goed in de groep. Toch is er altijd iets. Zo ga ik niet verder. Ik stop ermee. Ik ben 29 jaar en ik laat me niet meer van hier naar ginder sturen. Spijtig maar het is zo."