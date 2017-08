VVV-trainer Steijn: "Ik geloof niet dat Ajax in de war is"

10:49 – Met zes punten uit twee wedstrijden kent VVV-Venlo een geweldige seizoensstart in de Eredivisie. Zondagmiddag kan de promovendus die start een mooi vervolg geven, als het thuis tegen Ajax één of meer punten weet te pakken. Trainer Maurice Steijn verwacht echter nog steeds veel van de Amsterdammers.



Ajax kent een moeizame seizoensstart en zag deze week een ticket voor de Europa League in rook opgaan. "Ajax is natuurlijk een enorm sterke tegenstander", zegt Steijn op de website van VVV. "Ik geloof ook echt niet dat ze in de war zijn van het verlies in Almelo en de uitschakeling voor de Europa League bij Rosenborg. De spelers zijn allemaal internationals, dus om te stellen dat zo moe zijn of er mentaal doorheen zitten is echt onzin."



Steijn stuurt zondag dezelfde elf spelers de wei in als tegen FC Twente. "Alleen achter de naam van Roel Janssen staat een vraagteken. Hij heeft een kneuzing aan zijn kuitbeen. Het is afwachten of hij kan spelen. Mocht dat niet het geval zijn, dan speelt Leroy Labylle op zijn plaats", speelt de coach open kaart. De van Real Madrid gehuurde Mink Peeters zit zondag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van VVV.