Extra EL-tonnen hebben vervelende nasmaak voor Vitesse

11:13 – Het is voor Vitesse een lucratieve business dat er niet meer Nederlandse clubs deelnemen aan de Europa League, maar toch is men in Arnhem niet alleen maar blij met de extra tonnen die het nu opstrijkt. Directeur Joost de Wit beseft dat de uitschakeling van PSV, Ajax en FC Utrecht een slechte zaak is voor het Nederlandse voetbal.



Omdat Vitesse de enige Nederlandse club is die deelneemt aan het toernooi, strijkt het de marketingpool helemaal zelf op. Dit betekent dat de club meerdere tonnen tegemoet kan zien. "Dat lijkt mooi, maar zorgt voor gemengde gevoelens", legt algemeen directeur Joost de Wit uit aan De Gelderlander. "Nederland zakt weg op de Europese ranglijst en dat heeft voor volgende seizoenen consequenties. Dan wordt het nog moeilijker voor Nederlandse clubs om de groepsfase te bereiken. Wij genereren nu tonnen extra, maar op de lange duur wordt het voor alle clubs een hele toer om überhaupt mee te doen."



Vitesse zit in de poule bij Lazio Roma, OGC Nice en Zulte Waregem.