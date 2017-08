AZ slaat dubbelslag met Van Rhijn en Midtsjo

20:50 – AZ slaat een dubbelslag in de laatste week van de zomerse transferperiode. De Alkmaarders maken zaterdag bekend dat Fredrik Midtsjo (Rosenborg BK) een vijfjarig contract heeft getekend. Daarnaast is de komst van Ricardo van Rhijn (foto) dichtbij. Er ligt een principeakkoord op tafel. AZ gaat de rechtsback huren van Club Brugge.



Midtsjo is een 24-jarige Noor, die op het middenveld speelt. "Midtsjo is technisch zeer vaardig en heeft een groot loopvermogen", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts op de website van de Noord-Hollanders. "De afgelopen drie jaar heeft hij zich als vaste kracht bij Rosenborg, met wie hij twee keer de dubbel won, opwerkt tot international. Hij is als aanvallende middenvelder een aanwinst voor ons team."



Van Rhijn

Van Rhijn wordt de volgende versterking voor AZ. Met hem is een principeakkoord bereikt. AZ zal hem voor een seizoen huren van Club Brugge. De rechtsback verruilde vorig seizoen Ajax voor Club Brugge, maar is daar op een zijspoor beland.