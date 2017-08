Uitgefloten Mokhtar leidt zege PEC op onmachtig Twente in

21:40 – FC Twente heeft ook in zijn derde competitieduel geen punt kunnen pakken. De Tukkers maakten zaterdag op bezoek bij PEC Zwolle een machteloze indruk en liepen tegen een 2-0 nederlaag aan. Youness Mokhtar en Bram van Polen verzorgden de treffers voor PEC, dat vrijwel de hele wedstrijd onder controle had. De Blauwvingers hebben hun competitiestart juist niet gemist: met 7 punten uit de eerste drie wedstrijden draait PEC bovenin de Eredivisie mee.





PEC bleek meteen na de aftrap de ploeg die er het meeste zin in had. Na vijf minuten spelen kwam het bijna op voorsprong via Younes Namli, maar de Deen besloot een mooie solo met een schot op de lat. De thuisploeg werd, met name via de opkomende rechtsback Kingsley Ehizibue keer op keer gevaarlijk, maar wist weinig uitgespeelde kansen creëren.





Toch kwam het na ruim een half uur voetballen op voorsprong. Piotr Parzyszek kopte nog net over na een voorzet van Ehizibue, maar Mokhtar zette zijn ploeg op 1-0. De buitenspeler kwam in het verleden uit voor FC Twente en werd constant uitgefloten door de Enschedese supporters, maar nam gepast wraak met een schitterend gekruld schot in de verre hoek.



FC Twente probeerde na rust uit een ander vaatje te tappen. Het kreeg ook prima kansen op de gelijkmaker. Fredrik Jensen zag een afstandsschot gepareerd worden door Diederik Boer en Tom Boere jaagde een opgelegde schietkans in de tribunes. Aan de andere kant dook Mokhtar vrij op voor doelman Brondeel, maar de Belg kwam precies op tijd zijn goal uit.





PEC wist de controle over de wedstrijd echter te behouden en liep tien minuten voor tijd uit naar 2-0. Uitblinker Ehizibue sleepte een penalty uit het vuur, die vervolgens werd benut door Bram van Polen. Het bleek de beslissing in de wedstrijd. PEC kreeg nog kansen via invaller Stef Nijland en Ehizibue, maar in de score kwam geen verandering meer.