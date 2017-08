Nice verslikt zich wederom in Franse promovendus

22:10 – De juiste vorm is ver weg bij OGC Nice. De tegenstander van Vitesse verloor zaterdagavond kansloos van promovendus Amiens SC (3-0). Het is alweer de derde competitienederlaag van de werkgever van Wesley Sneijder, die de hele wedstrijd meespeelde. Tot aan het duel met Nice had Amiens alle wedstrijden verloren.



Nice wist al gauw dat het in Amiens een lastige avond tegemoet zou gaan. Gaël Kakuta - als huurling van Chelsea een verleden bij Vitesse - opende de score vanuit een vrije trap. Binnen het half uur verdubbelde Moussa Konaté met zijn hoofd de voorsprong.



In de tweede helft toonde Nice verbetering, maar dat leverde verder niets op. Konaté maakte vlak voor tijd de lijdensweg nog erger voor de Franse Europa League-deelnemer. Voor Nice is het de tweede nederlaag tegen een promovendus. Eerder was Troyes te sterk. Het eerstvolgende competitieduel is met landskampioen AS Monaco.



Overige uitslagen:

Bordeaux – Troyes 2-1

Caen – Metz 1-0

Dijon – Montpellier 2-1

Toulouse - Rennes 3-2