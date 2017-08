Thorsby blijft scoren: "Ik heb een meer aanvallende rol"

9:26 – Morten Thorsby is na zaterdagavond samen met Wout Weghorst topscorer van de Eredivisie. De Noorse middenvelder hielp sc Heerenveen op bezoek bij ADO Den Haag met twee doelpunten aan de eerste drie punten van het seizoen (1-2).



Thorsby begint met vier doelpunten in drie wedstrijden zeer goed aan het seizoen. "Ik heb een meer aanvallende rol dan vorig seizoen. Dat speelt mee. Ik kom nu veel vaker in het strafschopgebied en dus kan ik ook vaker scoren.", legt de Noor uit voor de camera van FOX Sports. Bij beide treffers was Denzel Dumfries de aangever. "We hebben op de training samen honderd keer geoefend. Het is mooi dat het tijdens de wedstrijd dan ook lukt."



Of het een kwestie is van meer vertrouwen weet Thorsby niet. "Als je zoveel doelpunten maakt dan ga je altijd met meer vertrouwen spelen", zegt de middenvelder, die geen voorspelling durft te doen over het aantal goals dat hij dit seizoen gaat maken. "Het is gewoon een heel mooie start van mij. Vorig seizoen heb ik maar één keer gescoord en nu al vier keer. We zullen het zien."