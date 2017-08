Assaidi werkt aan fitheid: "Kon daarom niet lang spelen"

10:59 – Oussama Assaidi verloor zaterdag met FC Twente op bezoek bij PEC Zwolle (2-0). De aanvaller begon in de basis, maar bleef na de rust in de kleedkamer achter. Die vroege wissel had vooral te maken met zijn fitheid, zo liet hij achteraf weten.



Assaidi sprak na afloop van een lastige wedstrijd in Zwolle. "Zeker de eerste helft was niet goed. We kwamen ook nauwelijks aan de bal. Ik kon ook niet zo lang spelen omdat ik vorige week ook maar dertig minuten heb gespeeld", verklaart hij zijn wissel in de rust. "Ik vond het heel jammer dat ik eruit moest, zeker omdat ik de eerste helft niet lekker voetbalde. Maar dat was de afspraak. Vorig jaar ging het mis omdat ik te graag wilde. Nu ga ik het rustig opbouwen", legt hij uit aan FCUpdate.nl.



Het afgelopen seizoen kampte Assaidi met veel blessures en in de voorbereiding liep de aanvaller ook al een liesblessure op. "Het is lastig om dan iedere keer weer terug te komen. Maar ik probeer steeds sterker te worden en ik hoop dat ik geen blessures meer krijg. Ik maak steeds stapjes." Wanneer hij weer volledig fit is, durft Assaidi niet te voorspellen. "Ik hoop dat ik snel naar de negentig minuten kan, maar we bekijken het per keer met de medische staf."