Feyenoord rolt onthutsend zwak Willem II eenvoudig op

14:25 – Feyenoord heeft een heerlijke zondagmiddag in de eigen Kuip beleefd tegen Willem II. De onthutsend zwakke Tilburgers werden afgedroogd met 5-0. Bij rust stond het al 4-0, de vijfde werd door Jean-Paul Boëtius gemaakt vanaf de stip. Het enige smetje op deze zege is het uitvallen van Ridgeciano Haps en Nicolai Jorgensen, maar Feyenoord is wel weer de koploper van de Eredivisie.



De Rotterdammers waren nog foutloos tot nu toe, maar echt soepele overwinningen op FC Twente (2-1) en Excelsior (0-1) waren het niet. Willem II was de competitie anders begonnen met twee nederlagen. Vorige week tegen FC Utrecht stond het binnen tien minuten al met 2-0 achter, daar bleef het uiteindelijk ook bij omdat Utrecht terugschakelde en dacht aan Zenit.





Zo'n slechte start wilde Willem II nu voorkomen, daarom startte het met een 5-3-2 systeem. De eerste twaalf minuten ging het goed, maar daarna kon het Brabantse strijdplan de prullenbak in. Tegen Utrecht kreeg Willem II binnen tien minuten twee goals om de oren, nu werden het er zelfs drie. Toornstra kopte raak uit een corner en zeven minuten later ook uit een voorzet van Kevin Diks. Tussendoor had Steven Berghuis met een stuiterend schot het doel getroffen uit een voorzet van Ridgeciano Haps.



Het toetje van de tweede helft volgde vlak voor rust: Het niet attente Willem II liet Tonny Vilhena na een kort genomen corner kijken, klaarleggen en uithalen en incasseerde zo de 4-0. Met die stand mocht Willem II nog blij zijn, Vilhena en Nicolai Jorgensen hadden ook nog kunnen scoren maar vonden keeper Timon Wellenreuther op hun weg.





De ploeg van Giovanni van Bronckhorst moest na de thee verder zonder Haps en Jorgensen, Haps was halverwege de eerste helft al geblesseerd van het veld gegaan en de Deense spits bleef achter in de kleedkamers met een nog onbekende blessure. Zo werd Van Bronckhorst gedwongen om veel te wisselen, zijn laatste wissel was echter wel een mooie. De zestienjarige Cheick Touré verving Steven Berghuis en maakte zijn debuut in Feyenoord 1.



Met Touré in de gelederen ging Feyenoord op zoek naar meer treffers. Het liet er nog ééntje noteren uiteindelijk, vanaf de strafschopstip. Eric Botteghin werd gevloerd en Boëtius schoot raak in de hoek. Karim el Ahmadi was vlak voor het einde nog dicht bij de 6-0, maar Wellenreuther keerde zijn inzet met de voet. Feyenoord boekte zo een comfortabele zege en staat weer bovenaan, mits PSV, VVV Venlo of FC Utrecht ook heel hard aan hun doelsaldo gaan werken.