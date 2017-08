Van Wolfswinkel scoort weer, maar mist ook penalty

18:32 – Ricky van Wolfswinkel maakte zondag in de zesde speelronde van de Zwitserse competitie zijn zesde doelpunt voor FC Basel, toch zal hij een teleurstellend gevoel hebben overgehouden aan de ontmoeting met FC Sion. De Nederlandse aanvaller miste een penalty. Mede daardoor werd het 1-1.



Van Wolfswinkel bracht Basel in de zevende minuut al aan de leiding in het Stade de Tourbillon van Sion. Twaalf minuten later mocht de oud-speler van onder meer FC Utrecht en Vitesse aanleggen voor een strafschop, maar hij miste en dus bleef het 0-1. Vlak na de pauze herstelde Matheus Cunha het evenwicht namens Sion; 1-1 bleek tevens de eindstand.



Met elf punten uit zes duels staat titelverdediger Basel, samen met Young Boys, op de tweede plaats in de Zwitserse competitie. FC Zürich is met twaalf punten de koploper.