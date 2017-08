Utrecht doet zichzelf tekort met verlies bij Groningen

18:43 – FC Utrecht is de maximale score in de Eredivisie kwijt. Het was in de uitwedstrijd tegen FC Groningen de veel betere ploeg, maar ging veel te slordig om met de vele kansen die het kreeg. De zuinig spelende thuisploeg kwam door doelpunten van Django Warmerdam en Jesper Drost op een geflatteerde 2-0 voorsprong. FC Utrecht probeerde uit alle macht terug te komen in de wedstrijd, maar alleen Jean-Christophe Bahebeck wist nog tot scoren te komen. FC Groningen bleef met kunst- en vliegwerk overeind en boekte de eerste overwinning van het seizoen.





De gasten uit Utrecht hadden een slopende Europa League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg achter de rug, maar startte in Groningen vol energie. De openingstreffer van de thuisploeg kwam dan ook volledig uit de lucht vallen. Warmerdam pakte de bal van Sander van de Streek af en schoof deze vanaf zestien meter beheerst langs de verbouwereerde David Jensen: 1-0.



De Domstedelingen lieten zich niet van de wijs brengen en gingen op jacht naar de gelijkmaker. Met name Bahebeck was een plaag voor de Groningse verdedigers. De Franse spits stuitte echter tot drie keer toe op doelman Sergio Padt, die ook redding bracht bij een afstandsschot van Sean Klaiber. Bovendien troffen Willem Janssen en Dario Dumic de paal.





Het leek een kwestie van tijd voordat het veel betere Utrecht de 1-1 ging maken, maar vlak voor rust werd het plotseling 2-0. Drost werd na een pass van Ruben Yttergard Jenssen door alle Utrechters over het hoofd gezien en schoot de bal vol overtuiging tegen de touwen.



FC Utrecht ging na rust vrolijk verder met kansen creëren. Zakaria Labyad schoot op aangeven van Bahebeck wild over en tikte de bal even later net naast het doel van Padt. De doelman moest gestrekt naar de hoek na een inzet van Bahebeck en spits Tom van Weert bracht redding voor de doellijn na een kopbal van Janssen. Juninho Bacuna miste een uitgelezen kans op de 3-0 door de bal tegen de lat te knallen en Bahebeck maakte met een diagonale schuiver dan toch de 2-1.



Het zou echter de enige keer blijken dat Padt moest capituleren. De Groningse doelman groeide uit tot man of the match door redding te brengen op een afstandsschot van Labyad, een kopbal van Dumic, en schoten van invallers Gyrano Kerk en Cyriel Dessers. In de blessuretijd kreeg Padt nog hulp van Jenssen die een kopbal van Dessers van de lijn haalde.