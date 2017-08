Liverpool laat Arsenal volkomen kansloos op Anfield

18:54 – De kraker tussen Liverpool en Arsenal in de derde speelronde van de Premier League was zondag geen moment spannend. Daarvoor was het krachtsverschil tussen beide teams op Anfield simpelweg te groot. Voor eigen publiek trakteerde Liverpool haar trouwe aanhang op een 4-0 zege op de bezoekers uit Londen.



Liverpool had direct na het eerste fluitsignaal duidelijk het betere van het spel, wat het in de zeventiende minuut ook omzette in een voorsprong. Roberto Firmino kopte uit een voorzet van Joe Gomez de 1-0 in het doel. De thuisclub bleef daarna domineren en verdubbelde nog voor de pauze de marge. Sadio Mané sneed in de veertigste minuut naar binnen en liet de bal fraai in de verre hoek draaien.



Na de doelwissel scoorde Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, opnieuw twee keer. Mohamed Salah maakte er in de 57ste minuut koelbloedig 3-0 van, twintig minuten later legde Daniel Sturridge op aangeven van Salah de eindscore vast op 4-0. Arsenal kon helemaal niets tegenover de suprematie van Liverpool stellen: de manschappen van Arsene Wenger losten in negentig minuten niet één schot op doel.



Voor Arsenal is dit de tweede nederlaag op rij in de Premier League, na het 1-0 verlies bij Stoke City van afgelopen speelronde. The Gunners hebben na drie duels zodoende pas drie punten en staan daarmee onderin de middenmoot. Liverpool is met zeven punten de gedeelde nummer twee van de ranglijst.